Neonata rapita ritrovata a Rende, la soddisfazione della garante della salute Stanganelli

Esprimo grande soddisfazione per il ritrovamento della piccola Sofia, strappata dalle braccia della sua mamma, poche ore dopo aver aperto gli occhi alla vita. Domattina mi recherò presso il Commissariato della Polizia di Stato di Rende, per esprimere la mia gratitudine per la brillante operazione che ha consentito di mettere in sicurezza la neonata e arrestare prontamente i rapitori. Segnalerò alle autorità competenti siffatta situazione affinché ciascuno per le proprie competenze si attivi per potenziare protocolli di sicurezza adeguati all’interno e all’esterno degli ospedali, affinché tali episodi non si verifichino più. Infine il mio abbraccio affettuoso ai genitori della piccola e in particolare alla sua mamma.