“Non c’è nessun ladro di bambini, i cosentini possono stare tranquilli: abbiamo registrato una certa percezione di insicurezza che non ha ragione di essere, nessuna preoccupazione, nessun allarme”. Il questore Giuseppe Cannizzaro introduce la conferenza stampa sul rapimento della piccola Sofia rassicurando prima di esprimere la propria soddisfazione per l’esito della vicenda e di lodare “la grandissima professionalità di squadra mobile e volanti della questura di Cosenza: sono scesi tutti in strada – dice Cannizzaro – anche chi non era in servizio”.

“Adesso c’è da accertare se c’è stata una falla nella sicurezza della clinica. Non c’è un ladro di bambini che gira per Cosenza. Siamo riusciti a riportare tra le braccia della mamma una piccola appena nata. Non ci deve essere un allarme».