Nello Stranges confermato Presidente della Proloco Taurianova nel Cuore per i prossimi 4 anni.

Oggi 06/01/2024 alle ore 18.00 presso la sede della Pro loco Taurianova nel Cuore si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi statutari.

Come previsto, visti i risultati degli utltimi 4 anni, i soci hanno riconfermato alla guida della Proloco Taurianova nel Cuore Nello Stranges, definito dagli stessi soci, figura insostituibile per capacità e carisma, l’unico capace di condurre e portare avanti la Proloco in sinergia con tutti gli associati con un perfetto lavoro di squadra.

Appena rieletto il Presidente si è rivolto all’assemblea dei soci per ringraziarli della rinnovata fiducia promettendo di voler continuare a guidare la proloco con la stessa determinazione e passione dell’ultimo quadriennio che ha visto la grande crescita esponenziale della proloco in ogni settore.

Ha poi continuato il suo intervento dichiarando: Sono determinato a condurre la guida della proloco ancora per quattro anni sulla scia del mio precedente mandato, continuando a garantire l’armonia e la sinergia nelle attività interne e soprattutto mantenere ottimi rapporti con tutte le istituzioni, mettendoci definitivamente alle spalle le ostilità che hanno caratterizzato le gestioni precedenti al mio primo quadriennio.

Al momento del mio insediamento, nel 2019, presi degli impegni precisi con tutti i soci e oggi sono fiero per averli completamente mantenuti, e ancor più fiero per averne realizzati degli altri andando quanto mi ero prefissato. Sicuramente i risultati ottenuti non sono solo frutto del mio personale impegno, ma di un grande lavoro di squadra messo in atto insieme a tutti i soci della proloco che non finirò mai di ringraziare abbastanza per il loro forte senso di responsabilità e appartenenza, un ringraziamento a parte, senza voler fare torto a nessuno, lo dedico al socio Pier Luigi Melara che in questi 4 anni ha lavorato costantemente e incessantemente al mio fianco.

A conclusione dell’intervento, il presidente Stranges, ha orgogliosamente elencato i principali traguardi raggiunti negli ultimi 4 anni..

Accreditamento della Proloco come Sede abilitata per svolgere il Servizio Civile Universale da parte del Ministero delle Politiche Giovanili, ottenuto grazie alla lungimirante scelta di far parte dell’EPLI (Ente Pro Loco Italiane) e l’ente Promozione Italia che redige i progetti di servizio civile.

Accreditamento della Proloco come sede abilitata per lo svolgimento del Servizio Civile Digitale da parte del Ministero delle Politiche Giovanili.

Accreditamento dal Ministero delle Politiche Sociali e dalla Comunità Europea come sede abilitata alla distribuzione di derrate alimentari del Banco delle Opere di Carità

Accreditamento della nostra Proloco dal Ministero della Giustizia come Sede abilitata al Servicio Sociale MAP (Messa Alla Prova in collaborazione con il Tribunale di RC e il Tribunale dei Minori RC.). negli ulimi 4 anni sono stati affidati alla proloco 15 persone (11 minori) per svolgere Servizio di Reinserimento Sociale in sostituzione alla detenzione carceraria.

Completato l’iter per il riconoscimento della Proloco come Ente di III° Settore APS con Decreto Ministeriale e Regionale.

Realizzazione di tantissimi eventi di successo a Taurianova e nelle frazioni, tante collaborazioni con le scuole, la preziosa conduzione del Centro Vaccini in collaborazione con l’Esercito Italiano, che in quel periodo ha ricevuto consensi unanimi tanto da essere considerato il Centro Vaccini fiore all’occhiello dell’intera Regione Calabria.

La straordinaria 5^ Ed. dell’Infiorata di Taurianova che ha registrato record di presenze, unica manifestazione in grado di portare in tre giorni a Taurianova migliaia di visitatori arrivati da ogni parte della Calabria e della Sicilia, anche con 24 pullman di operatori turistici che hanno organizzato delle gite a Taurianova per visitare la nostra Infiorata.

La splendida notizia dell’Ingresso Ufficiale dell’Infiorata di Taurianova nella CIDAE (Coordinamento Internazionale dell’Arte Effimera).

La partecipazione al Congresso Mondiale di Arte Effimera tenutosi a Barcellona in Spagna in rappresentanza della Regione Calabria.

La magnifica notizia dell’inserimento dell’Infiorata di Taurianova tra le 61 nel mondo proposte come Patrimonio dell’Umanità (Unesco). Riconoscimento Ufficiale che potrebbe arrivare già prima dell’estate e proiettare la nostra prossima Infiorata e il nome di Taurianova nella vetta più alta del mondo dell’Arte e della Cultura.

Grazie ai nuovi rapporti Istituzionali, la credibilità e la serietà dimostrata in questi anni, la nostra Infiorata gode ormai grande considerazione, tanto che il Dipartimento Turismo della Regione Calabria l’ha inserita nel ristretti calendario degli eventi culturali regionali e attraverso il portale Calabria Straordinaria la promuoverà tra qualche mese con dei video spot a marchio Regione Calabria sui canali istituzionali e su alcune importanti televisioni.

Dopo un lungo percorso burocratico siamo riusciti ad ottenere la concessione dell’ex Stazione delle Ferrovie Calabro Lucane, che molto presto diventerà la sede ufficiale della Proloco, del Servizio Civile Universale, del Servizio Civile Digitale, del Servizio Sociale e tanto altro ancora. Al suo interno nascerà un Museo e una mostra fotografica della Vecchia Ferrovia, negli spazi esterni verrà realizzato un Percorso Didattico di Piante Officinali, infine, se possibile, posizioneremo sui binari due antiche “littorine” e dopo averle adattate verranno utilizzate per ospitare eventi letterari. All’interno della Stazione, inoltre, è nostra intenzione dare ospitalità all’Associazione il “Cuore che Sorride” che svolge quotidianamente ammirevole attività di volontariato a favore di bambini e ragazzi diversamente abili.

A conclusione dell’intervento, il Presidente Stranges ha perfezionato la composizione del nuovo Consiglio Direttivo nominando Vice Presidente il socio Pier Luigi Melara, al quale ha rinnovato anche l’incarico di Tesoriere e la Socia Pia Iannone come nuovo segretario.

Ha, inoltre, informato tutti i soci che nel prossimo mandato la Socia Cettina Nicolosi sarà ancora la Responsabile Cultura, che la socia Domenica Iannone sarà la Coordinatrice del Servizio Civile Universale e Digitale, mentre il Sig. Rosario Di Giorgio, per come facoltativamente previsto dallo statuto, sarà il rappresentante dell’Amministrazione Comunale in seno all’assemblea.

PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE con Voti 25 su 25 votanti

Sebastiano Stranges

COMPONENTI Consiglio Direttivo TITOLARI

1) Maria Pia Iannone (Segretario)

2) Caterina Cardona

3) Alessandra Melara

4) Angela Giovinazzo

5) Pier Luigi Melara (Vice Presidente e Tesoriere)

6) Maria Luisa Pileggi

7) Anna Raso

COMPONENTI C. D. SUPPLENTI

Domenica Iannone

Stefano Stranges

Rocco Romanelli

COLLEGIO REVISORI

1) Francesco Terranova (Presidente)

2) Cinzia Cucinotta (Vice Presidente)

3) Maria Concetta Ursida