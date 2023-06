Nello Gambi lascia la Gioiese 1918 , pubblichiamo il suo saluto

Di CLEMENTE CORVO

Sono stati due anni fantastici, tante soddisfazioni e vittorie. Ho dato tutto per questa maglia… Per tanti motivi mi viene difficile continuare ad affrontare un campionato di Serie D molto impegnativo. Ringrazio la società per la grande stima nei miei confronti, Mister Nocera che mi ha fortemente fatto ritornare alla Gioiese e tutti i miei compagni che hanno contribuito a riportare la Gioiese nel calcio che conta . Grazie a tutta la tifoseria, vedere tante persone allo stadio é un motivo d’orgoglio, gli ultras Viola 2001 semplicemente fantastici. Un ringraziamento inoltre lo faccio a Peppe Binetti magazziniere della Gioiese, grande persona ed amico.

Sarò il primo tifoso della Gioiese … Gioiese 1918 sicuramente questo è solo un arrivederci. Onorato di aver difeso questi colori forza Gioiese.