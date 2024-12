IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO SULL’EVENTO TELEVISIVO (RAI UNO) “NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II”, IN ONDA LA NOTTE DELLA VIGILIA DI NATALE CON IL SUPPORTO ARTISTICO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DIRETTO DAL MAESTRO ARLIA.

“La Calabria conquista ancora una volta gli onori nazionali, grazie ad un evento televisivo che ha un posto di primo piano nel palinsesto Rai. ‘Nella Memoria di Giovanni Paolo II’, il programma ideato e condotto da Domenico Gareri con la produzione calabrese della Life Communication, per la sua ventesima edizione arriverà nelle case di tutti gli italiani nella notte della Vigilia di Natale, su Rai Uno, alle 23.25 circa”.

Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, spiega che “è un’edizione speciale perché dedicata al Giubileo 2025 e mette insieme, idealmente, le grandi testimonianze lasciate in eredità da San Giovanni Paolo II e gli insegnamenti attuali di Papa Francesco. Tra passato e presente, quello di Domenico Gareri e della produttrice Mariella Manna, continua a rappresentare un percorso che mette in risalto la calabresità autentica, capace di farsi spazio con la qualità professionale e con una proposta di rilievo riconosciuta anche dalla massima rete nazionale. Una base consolidata – sottolinea Mancuso – a cui si aggiunge anche il supporto artistico di una formazione e di una realtà accademica nata e attiva in Calabria: l’Orchestra del Conservatorio di Musica Tchaikovsky, diretta dal maestro Filippo Arlia, che sta contribuendo a formare tanti giovani talenti del territorio. Grazie a queste esperienze, la Calabria può essere orgogliosa di esportare modelli positivi e di veicolare messaggi di pace, speranza e rinascita”.