In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Comune di Reggio Calabria ha aperto le porte alla mostra “Aspetti significativi per contrastare la violenza contro le donne”, realizzata dal circolo culturale Colocrisi, grazie al contributo degli studenti e delle studentesse del liceo artistico “Frangipane”, dell’Istituto comprensivo “Lazzarino-Boccioni” e dell’Istituto comprensivo “Radice–Alighieri”.

Allestita nella galleria di Palazzo San Giorgio, l’esposizione è stata inaugurata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al presidente del consiglio comunale, Enzo Marra, ed alle assessore Lucia Nucera ed Anna Briante.

Il sindaco Falcomatà, nel corso del suo intervento, ha ringraziato il presidente ed il vicepresidente del centro studi Colocrisi, Matteo Gangemi ed Antonio Palmenta, complimentandosi con le studentesse e gli studenti autori di «rappresentazioni belle e significative».

«Da sempre – ha detto Falcomatà – il centro studi Colocrisi è impegnato a coinvolgere le nuove generazioni, attraverso l’arte e la cultura, in percorsi di crescita e consapevolezza rispetto tematiche di straordinaria attualità, come in occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna».

«Una mostra – ha continuato – quella inaugurata a Palazzo San Giorgio, che pone in evidenza la figura femminile esaltandone l’impegno ed i traguardi raggiunti nel corso dei secoli». «In questa circostanza – ha concluso Falcomatà – si affronta l’universo delle donne non dimenticando un tema drammaticamente attuale come la violenza di genere. I lavori esposti fanno riflettere su quanto ancora si debba fare per contrastare un fenomeno tragico e riprovevole».

