Sta per subire un deciso cambiamento il quadro termico sull’Italia dopo una lunga parentesi prettamente estiva e determinata dalla forte presenza di un anticiclone di matrice africana (Hannibal).

Proprio quest’ultimo, con un suo sbilanciamento verso il nord Europa, favorirà la discesa di masse d’aria molto fresca verso il nostro Paese dove nei prossimi giorni le temperature sono destinate a scendere anche di parecchi gradi. Così come si legge nel sito www.ilmeteo.it.

“I primi segnali di cambiamento li avvertiremo già nel corso di Sabato 28 quando l’aria fresca provocherà una diffusa instabilità atmosferica al Nord e su parte del Centro, specie dal pomeriggio. In questo frangente le colonnine di mercurio subiranno una prima diminuzione su queste zone, mentre proseguirà a fare tanto caldo altrove”.

E il cambiamento più evidente sarà nella seconda parte del weekend, ovvero Domenica 29 Maggio, giornata che sarà caratterizzata da un contesto meteo incerto e ventoso con temperature in ulteriore e generale calo specialmente al Nord dove le colonnine di mercurio potranno scendere anche di oltre 10°C rispetto a quelle attuali.