Dopo il successo della prima edizione che ha attirato a Rizziconi numerosi amanti e appassionati di

auto e moto d’epoca, il Vespa Club Rizziconi con l’entusiasmo e la determinazione che

contraddistingue i suoi affiliati, ci riprova con la seconda edizione che si terrà sempre presso il Centro

Commerciale Porto degli Ulivi, main sponsor ufficiale, nelle date 20,21 e 22 prossimo, con numerosi

espositori del settore provenienti da tutta italia. Sarà prevista un’unica grande vetrina in Calabria di

scambi d’epoca, dove espositori, visitatori, appassionati e semplici curiosi si incontrano con

collezionisti, ricambisti ed esperti del settore.

Verrà quindi offerta la possibilità per gli appassionati del vintage di poter esplorare ed ammirare una

vasta gamma di ricambi nuovi ed usati per auto e moto d’epoca, dove si potranno acquistare parti di

ricambi originali e qualsiasi altro oggetto legato al mondo dei motori .

All’interno dell’area espositiva sarà anche presente il desk del Vespa Club Rizziconi, disponibile a

fornire supporto e informazioni a chiunque volesse avvicinarsi al mondo vespistico. Il Vespa Club

Rizziconi, si appresta dunque, ad affrontare quest’altra nuova sfida.