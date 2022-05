Dopo quasi un mese torna a riunirsi il Consiglio Comunale con 16 punti all’Ordine del Giorno, tra questi il Bilancio di Previsione 2022/2024. Ed è la prima seduta consiliare con l’esordio del nero presidente del Consiglio Comunale Federica Ursida.

Vengono “ritirate” le interpellanze della coalizione “Taurianova Futura” (sic!) in merito alla “Ingegnerizzazione delle reti idriche (…)” e sulla “Realizzazione del Cinema/Teatro”. E, non ci sono stati (toh…), i cosiddetti preliminari (sic!).

Si passa ad alcune approvazioni all’Ordine del Giorno con l’approvazione del rendiconto della gestione esercizio, del regolamento del canone patrimoniale, così come l’imposta municipale propria al sesto punto.

E si va spediti con gli altri punti con l’approvazione, una sorta di “atti dovuti” in un Consiglio Comunale che si va ad oltranza man mano scorrono i punti all’Odg.

Si passa al decimo punto inerente al Documento Unico di Programmazione e Biasi prendendo la parola, chiede uno sforzo, prendendo un impegno affinché il bilancio venga approvato entro il 31 dicembre, in quanto diversi intoppi in questo periodo sono accaduti per diversi motivi di cambio delle regole anche a causa della pandemia.

In questo punto prendono la parola sia Lazzaro (FdI), parlando della questione delle deiezioni canine in Villa visto pure l’arrivo della stagione estiva. Dopodiché prende la parola Marafioti (Pd), chiedendo lumi in merito a quello che intende fare l’Amministrazione ad alcune progettualità la quale intende fare. Elogiando l’assessore Fedele per la parte culturale…eh ci sembra giusto, poi fatta da un esponente di minoranza dem, ha un alto valore significativo.

Risponde Il sindaco Biasi sulle parti tecniche in merito alla programmazione con delle stime le quali ad oggi sembra ci sia necessità di altri fondi per porre in essere alcune condizioni fattive da porre in essere compreso il Piano Strutturale Comunale. Lo stesso parla di una sorta di “conurbazione” con Cittanova nella stessa situazione che hanno applicato con Corigliano e Rossano in maniera tale da rendere una città con una consistente numero abitativo con circa 25mila abitanti, visto il calo demografico e la retrocessione di Taurianova sotto i 15mila abitanti. “Ma è tutta un’ipotesi embrionale”, ma ha sottolineato che non ha “trovato nessuna preclusione da parte del sindaco di Cittanova” a seguito di alcuni incontri avuti con lo stesso.

Poi si parla della questione dei borghi in merito all’ottenimento di alcuni finanziamenti. Alla fine dell’intervento del sindaco, si procede alla votazione e il Dup viene approvato.

Si passa all’undicesimo punto in merito alla Tari sulla gestione dei servizi dei rifiuti urbani, prendendo la parola il sindaco Biasi parla di un progetto allo studio ampliando di più la condizione strutturale del servizio in maniera tale da ridurre i costi della Tari, in quanto i parametri attuali a volte non corrispondono alla realtà in merito allo smaltimento dei rifiuti, e quindi si dovrebbe arrivare “pagando quello che consuma e quello che differenzia”. Per l’anno successivo l’obiettivo è quello di ridurre la Tari in quanto la raccolta porta a porta è molto onerosa. Dello stesso avviso anche per il risparmio è stato Prestileo (FdI), nel suo intervento.

Nelle dichiarazioni di voto di Marafioti, ben venga la riduzione, ma oggi dichiara il suo voto contrario al punto sulla Tari, in quanto non c’è coerenza tra il servizio e il costo.

Bellantonio, al suo esordio dall’inizio nelle vesti di Consigliere Comunale, parla della raccolta dei rifiuti di Ravenna (rispondendo a Prestileo), e che ci sono discrepanze di realtà tra le città dell’Emilia Romagna in quanto lì c’è un ente regionale, arrivando fino alla raccolta dei rifiuti a Lugano (in Svizzera).

Si ritorna a Taurianova con l’intervento di Filippo Lazzaro (FdI), al di là di quanto accadrà in futuro, quello che noi andiamo oggi a votare è quello che accadrà nei prossimi giorni e si rivolge al responsabile della ragioneria Crocitti se ci saranno degli aumenti dopo la votazione di tale punto. Dalla risposta articolata del ragioniere, sembra che la tariffa rimane uguale (nonostante il miglioramento della raccolta differenziata), a quella fino ad ora applicata. Dopo la risposta anche il gruppo di Fratelli d’Italia esprime il suo voto contrario. Si passa alla votazione e il punto passa con i voti della maggioranza.

Adesso tocca al punto (12), quello più importante, l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, relaziona il sindaco Biasi, “più che un bilancio previsionale è un consuntivo”, visto che quando si sono insediati eravamo in piena pandemia, “stando chiusi” e “ne siamo usciti con delle conseguenze accettabili”.4

Lo stesso elenca anche la serie di difficoltà avute in quel periodo e sulle condizioni poste in essere per dare un sollievo anche con egli eventi in un periodo brutto, ma che adesso si può guardare al futuro con una visione più normale.

(GiLar)

SEGUONO AGGIORNAMENTI…