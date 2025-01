È online il bando per partecipare ai progetti del Servizio Civile Universale finanziati per il Comune di Polistena, che selezionerà nuovi 15 giovani volontari per l’anno 2025.

Il Comune di Polistena, grazie all’impegno ed alla forte volontà dell’Amministrazione Comunale, ancora una volta è stato selezionato per la terza volta consecutiva ad accogliere 15 ragazzi tra 18 e 29 anni nell’ambito di 4 progetti: In Protezione Civile per imparare a difendere la natura; Comunità inclusiva oltre le diversità; Anziani proattivi; In biblioteca per crescere insieme.

I candidati potranno scegliere di partecipare solamente ad uno dei quattro progetti, che prevedono, tra i 15 disponibili, anche 6 posti riservati ai giovani con bassa scolarizzazione (sprovvisti di qualsiasi titolo di studio). La domanda di partecipazione può essere presentata soltanto on-line entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025.

Per inviare la propria candidatura occorre accedere alla piattaforma DOL al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/ e selezionare uno dei progetti del Comune di Polistena.

Il Sindaco Michele Tripodi ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel creare ulteriori opportunità per i giovani, ribadendo che i ragazzi rappresentano il presente delle comunità e il motore del futuro cambiamento: “Mettere al centro i giovani significa investire concretamente sulle comunità. Attraverso il Servizio Civile Universale, vogliamo offrire loro strumenti e occasioni per crescere, formarsi e sentirsi parte attiva della città. Tale iniziativa che riguarda le giovani generazioni si aggiunge a quella delle borse-lavoro, finanziate con le indennità di Sindaco e Assessori, che a rotazione vedono impegnati altri giovani nei servizi del Comune.”

Tra le novità del Servizio Civile Universale 2025, vi è la possibilità per i volontari che completano l’anno di servizio senza demerito di usufruire della riserva del 15 % dei posti nei futuri concorsi pubblici. Questo aspetto, unito al rimborso mensile di oltre 500 euro, rende l’esperienza non solo formativa, ma anche un’occasione per porre le basi per un’occupazione futura nella pubblica amministrazione.