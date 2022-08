Nei primi 6 mesi entrate tributarie in crescita a 242,8 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi sei mesi dell’anno, secondo i dati del Mef, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 242.877

milioni, con un incremento di 28.951 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+13,5%). A giugno le entrate tributarie sono state pari a 54.203 milioni (+10.389 milioni, +23,7%). In particolare, le imposte dirette hanno avuto un aumento del gettito di 8.507 milioni (+31,3%) e le imposte indirette hanno registrato un andamento positivo pari a 1.882 milioni (+11,3%). Nei primi sei mesi del 2022 le imposte dirette ammontano a 131.590 milioni, con un aumento di 13.674 milioni (+11,6%).

Il gettito Irpef si è attestato a 99.598 milioni con un aumento di 4.009 milioni (+4,2%). L’Ires è in crescita a 6.158 milioni (+74,7%). Le imposte indirette ammontano a 111.287 milioni, con un incremento di 15.277 milioni (+15,9%). All’andamento positivo ha contribuito l’Iva, con un aumento del gettito di 12.115 milioni (+19,5%). Le entrate relative ai giochi hanno avuto un aumento di 1.902 milioni (+36%). Il gettito delle entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo ha evidenziato un incremento pari a 2.518 milioni (+70,8%) di cui: 1.792 milioni (+104,2%) sono affluiti dalle imposte dirette e 725 milioni (+39,4%) dalle imposte indirette.

