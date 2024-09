Oggi, 20 settembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, con il supporto dei colleghi di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 31 persone (per 15 delle quali è stata emessa la custodia in carcere, per 7 gli arresti domiciliari e per 9 l’obbligo di dimora), indagate, a vario titolo, per “associazione per delinquere di tipo mafioso”, “estorsione”, “usura”, “danneggiamento”, “associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti”, nonché per numerosi “reati in materia d’armi, di sostanze esplodenti e di stupefacenti”.

Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 11.00 del 20 settembre 2024 presso i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.

I NOMI

In carcere:

COLACINO Antonio

MARTINO Francesco

MARTINO Salvatore

MARTINO Vito

MIGALE Ranieri Giuseppe

MUSACCHIO Antonio

MUTO Antonio Pasquale

MUTO Giuliano

MUTO Giuliano

MUTO Vito

PARROTTA Rosario

PETA Salvatore

POLICASTRESE Rosanna

VERNI Carlo

VERNI Veneranda

Ai domiciliari:

BERLINGIERE Damiano, detto “Bruno”

BERLINGIERI Massimo

FIORENTINO Paolo

GENTILE Vittorio

PASSALACQUA Angelica

PASSALACQUA Daniele

PASSALACQUA Pino

Obbligo di dimora:

ABBRUZZESE Antonio

BARBIERI Liliana

BEVILACQUA Danilo

DILETTO Domenico

DILETTO Pasquale

FRAIETTA Sergio

PARROTTA Giuseppe

PLACANICA Stefano

SODARO Michele