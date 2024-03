Era stato uno dei protagonisti nel 2009 del famoso summit di ‘ndrangheta al circolo Falcone e Borsellino di Paderno Dugnano in cui era stato nominato «Mastro Generale» della Lombardia in seguito all’assassinio del boss Carmelo Novella. Ora l’84enne Pasquale Zappia, ex ambulante ed ex benzinaio, originario di Platì, arrestato e condannato nel maxi blitz Infinito-Crimine del 2010, è finito al centro di un sequestro a scopo di confisca deciso dal Tribunale di Milano su input della Dda di Milano e dei carabinieri di Pavia.

In particolare sono stati sequestrati diversi terreni nel Milanese, a Buccinasco, luogo da sempre punto di riferimento per la sua famiglia, legata al clan Barbaro di Platì. L’analisi degli investigatori ha permesso di evidenziare una sproporzione tra i redditi dichiarati negli anni e i beni posseduti da Zappia. In particolare il provvedimento riguarda terreni a Buccinasco per un valore di mezzo milione.

