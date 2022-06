Nella sentenza in abbreviato emessa in data odierna nella cosidetta operazione “Faust” avvenuta il 18 gennaio del 2021, il Gup di Reggio Calabria dott.ssa Vincenza Bellini ha assolto Giardino Girolamo, difeso dall’avv. Elisabetta Ascone, del foro di Roma, dal reato di associazione (art. 74 Dpr 309/90, art. 416.1 bis c.p.p.) dedita al traffico di stupefacenti, aggravato dal metodo mafioso (capo 29) dell’imputazione.

Nell’Operazione “Faust” erano state emesse 49 ordini di custodia cautelare eseguiti da carabinieri di Reggio Calabria, a Rosarno, Polistena, nonché nelle province di Messina, Vibo Valentia, Salerno, Matera, Brindisi, Taranto, Alessandria e Pavia, dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Ritenute responsabili, in particolare, di associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza di pena.