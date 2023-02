‘Ndrangheta: Occhiuto, bene cattura Sestito, mai più domiciliari per questo malavitoso

“Il killer della ‘ndrangheta Massimiliano Sestito – evaso qualche giorno fa dai domiciliari a Pero, nel milanese – è stato catturato.

Stava scontando la condanna per l’assassinio del carabiniere calabrese Renato Lio, avvenuto a Soverato nel 1991.

E proprio ieri la Procura della Cassazione aveva chiesto la conferma dell’ergastolo per un altro omicidio commesso da Sestito nel 2013 a Roma.

Congratulazioni ai carabinieri di Milano e di Napoli che hanno nuovamente assicurato alla giustizia questo criminale.

Mai più domiciliari per questo pericoloso malavitoso”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.