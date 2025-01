NDRANGHETA: MORTO FRANCESCO CACCIOLA, ZIO DI MARIA CONCETTA

Ne dà notizia Klaus Davi citando fonti della famiglia

E’ morto tre giorni fa a soli 54 anni Francesco Cacciola, ne dà notizia Klaus Davi citando fonti della famiglia. Cacciola era zio di Maria Concetta, morta a sua volta tragicamente nel 2011 dopo aver deciso di diventare testimone di giustizia vittima della ‘ndrangheta, Cacciola Francesco era fratello minore dei gemelli Cacciola Gregorio e Michele, condannati nel 2018 a 18 anni di reclusione per estorsione mafiosa. Il Cacciola era anche cognato di Gregorio Bellocco detto lupo solitario catturato a Rosarno nel 2005 nascosto dentro uno bunker, Cacciola era stato coinvolto in diverse operazioni di polizia nel 2015 è stato arrestato per armi e droga. Klaus Davi è stato l’unico giornalista invitato all’inaugurazione del Pub dei Pesce a Rosarno nel 2017 e ha apertamente criticato le indagini che tengono separati i fatti delle curve di Milano dagli equilibri mafiosi di Rosarno. “O si cambia prospettiva investigativa o sarà sempre la Ndrangheta a vincere’ ha detto”tenere separata Rosarno da Milano non ha nessun senso”. Davi come è noto ha anticipato di sei settimane il ‘pentimento’ degli Ultrà dell’Inter Andrea Beretta svelandolo in prima serata su Rai 3 ospite dello ‘Stato delle cose’. “Nella Ndrangheta si sapeva dopo pochi giorni dal suo arresto che si sarebbe pentito, era il segreto di Pulcinella.”