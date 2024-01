Nella giornata odierna, 22.1.2024, la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, con il supporto delle Squadre Mobili di Roma, Palermo e Reggio Calabria, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 3 indagati sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di cui all’art. 73 del DPR 309/90, per la cessione di sostanze stupefacente del tipo cocaina tra le città di Vibo Valentia e Catanzaro.

La misura cautelare eseguita in data odierna, scaturita dall’attività di indagine delegata alla Squadra Mobile di Catanzaro, fa seguito alla misura cautelare adottata dal GIP a seguito del fermo di indiziato di delitto eseguito in data 15.1.2024, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine anche al delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, operante nella zona Nord della Città di Catanzaro.

Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.