La Corte d’assise di Catanzaro ha assolto, per non aver commesso il fatto, Cosmo Michele Mancuso, di 74 anni, detto “Michelina”, Domenico Polito (59), di Paradisoni di Briatico, e Antonio Prenesti (57), di Nicotera, accusati dell’omicidio di Raffaele Fiamingo, indicato come il boss della zona del Poro, e del tentato omicidio del boss Francesco Mancuso, detto “Ciccio Tabacco” di Limbadi (nipote di Cosmo Michele Mancuso), uno dei fatti di sangue più importanti degli ultimi decenni nel Vibonese, avvenuto nel luglio del 2003 a Spilinga.