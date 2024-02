Si è celebrato il processo in Corte d’Appello il processo denominato “Platinum” contro le cosche calabresi a Volpiano. Nell’ottobre del 2022 si era chiuso con oltre 160 anni di carcere inflitti a 18 persone nel rito abbreviato. Ieri la Corte si è pronunciata su 17 posizioni, in parte confermando, in parte ribaltando il verdetto del gup. Tra questi cnfermata la condanna a 5 anni per Gianfranco Violi, manager che la Dia considera “soggetto al servizio della famiglia Agresta” e quelle inflitte a cinque esponenti della famiglia Giorgi.

Al centro dell’inchiesta della Dia, coordinata dal pubblico ministero Valerio Longi, c’era la famiglia Giorgi di San Luca. Gli attuali imputati erano finiti in manette in una maxi operazione del 5 maggio 2021. Le accuse, a vario titolo, erano di associazione mafiosa, traffico di droga e riciclaggio dei proventi del narcotraffico in attività commerciali.

I NOMI

Gianfranco Violi 5 anni

Antonio Giorgi (classe 1986) 8 anni

Antonio Giorgi (classe 1990) 8 anni

Domenico Giorgi (classe 1963) 17 anni

Domenico Giorgi (classe 1982) 11 anni, 2 mesi e 20 giorni

Francesco Giorgi 16 anni

Giovanni Giorgi 20 anni

Sebastiano Giorgi 19 anni e 6 mesi

Valter Cesare Marvelli 9 anni e 2 mesi

Pietro Parisi 9 anni e 8 mesi

Giuseppe Romeo 8 anni e 8 mesi

Stefano Sanna 7 anni e 8 mesi

Sebastiano Signati 8 anni

Luciano Vacca 4 anni e 8 mesi

Domenico Napoli 1 anno e 6 mesi

Angelo Lucarini assolto

Piero Filippo Colacicco 2 anni e 6 mesi più 8 mila euro di multa

Alberto Lapucci 6 mesi

(Fonte La Stampa)