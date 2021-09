Sono scesi in campo in quattro fra i cognomi più altisonanti della ‘Ndrangheta di Reggio, tutti ‘uniti’ contro Klaus Davi. Trattasi di ‘pesi massimi’ (secondo numerose sentenze) come Giorgio Benestare, Gioacchino Riedo, Antonio Polimeni e Michele Labate. Hanno tutti fatto causa a Klaus Davi per i suoi reiterati articoli e interventi su Facebook e altri media ritenuti ‘diffamatori’ e lesivi della reputazione dei presunti boss. A quanto però comunica l’avvocato Eugenio Minniti (legale di Klaus Davi) la procura ha chiesto l’archiviazione per i reati contestati mentre il legale dei boss prof. Francesco Calabrese ha presentato opposizione. L’udienza quindi è stata fissata dal Gip il 1° ottobre a Reggio Calabria, che deciderà sul ricorso.

“Quale onore – commenta ironicamente Klaus Davi sui suoi social – praticamente ho come avversari alcuni dei brand di maggior peso della ‘Ndrangheta internazionale… Mi stupisce però la querela di Giorgio Benestare. In fondo è anche grazie al lavoro del sottoscritto se i presunti autori dell’attentato che lo riguardava sono stati individuati. Ma come dice il mio caro amico Maurizio Costanzo – conclude sempre con sottile sarcasmo Davi – non aspettarti mai la gratitudine di nessuno…”.