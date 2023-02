«L’ennesimo sbarco si è concluso con una strage di migranti. Una tragedia che si poteva evitare».

Così commenta Cataldo Calabretta il naufragio avvenuto al largo delle coste crotonesi.

«Non è più possibile rimanere indifferenti dinanzi al continuo ripetersi di tragedie annunciate. Ne è ammissibile “garantire” ai trafficanti di esseri umani di mettere in pericolo vite innocenti, lucrando sulla loro disperazione.

Bisogna urgentemente interrompere queste partenze che spesso si trasformano in viaggi della morte. La Lega e il nostro leader Matteo Salvini persistono nel ribadire la necessità di adottare il “pugno di ferro” per stoppare l’immigrazione clandestina, è assolutamente inaccettabile continuare a contare i morti nel mare».

Conclude il sub commissario: «Un pensiero commosso va alle tante vittime, ai bambini che hanno perso la vita a largo di Crotone e ai loro cari. Un plauso alle forze dell’ordine e ai soccorritori impegnati nelle ricerche e nel recupero dei dispersi».