Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Crotone ha reso omaggio alle vittime del naufragio dei migranti avvenuto domenica nelle acque di Steccato di Cutro.

Mattarella si è trattenuto in raccoglimento davanti alle bare nella camera ardente al palazzetto Palamilone.

Il capo dello Stato si è trattenuto da solo davanti ai feretri per alcuni minuti. Tanti gli applausi che i cittadini hanno riservato a Mattarella. “Presidente, vogliamo giustizia e verità”, hanno gridato alcuni. Anche la segretaria del Pd Elly Schlein oggi sarà a Crotone.

La visita in ospedale, i doni ai bambini superstiti. Mattarella ha visitato nell’ospedale di Crotone i feriti, tra cui molti bambini, lasciando loro dei doni. Al palazzetto Palamilone l’incontro con i parenti dei defunti che chiedono aiuto per il recupero dei dispersi e assistenza ai superstiti. Mattarella, si è appreso, ha assicurato pieno sostegno ai profughi. Un grazie anche ai sindaci di Cotrone e Cutró per la generosità delle comunità locali che hanno accolto i profughi. Mattarella ha assicurato che si occuperà della situazione e che gli afghani sono richiedenti asilo e la loro situazione è prioritaria. La richiesta più pressante a Mattarella è stata di aver aiuto per il rimpatrio delle salme e sostegno a chi è sopravvissuto.

IL BILANCIO DEL NAUFRAGIO SALE A 67 MORTI – Il naufragio del natante partito dalla Turchia ha provocato la morte accertata, al momento, di 67 persone tra cui anche donne e bambini. Il Capo dello Stato, prima di recarsi alla camera ardente, aveva visitato in ospedale i 15 migranti superstiti. L’arrivo di Mattarella è stato preceduto da alcuni pacchi contenenti giocattoli fatti consegnare dal presidente ai piccoli degenti superstiti che si trovano nel reparto di pediatria: soprattutto peluche, pianole e piccoli robot telecomandati. Il capo dello Stato si è anche intrattenuto nel palazzetto con i familiari. Davanti all’atrio del nosocomio tra operatori e degenti in tanti hanno applaudito il presidente, che è apparso particolarmente commosso. “Presidente non ci abbandoni”, gli ha chiesto la folla all’uscita dall’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. (ANSA)

Migranti: Occhiuto, grazie Mattarella, vicinanza Stato importante

“In momenti drammatici come quelli che stiamo vivendo in questi giorni è importante sentire, anche in Calabria, la vicinanza dello Stato.

Le comunità di Cutro, di Crotone, e tutta la Regione ringraziano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.