«Lo Stato faccia vera giustizia sulla strage di Cutro, avvenuta in un clima di disumanità e avversione per i migranti, frutto della paura e dell’egoismo da tempo alimentate dalle destre». È quanto afferma il senatore Nicola Irto, segretario del Partito democratico della Calabria, rispetto alla conclusione delle indagini sulla tragedia di Steccato di Cutro, per cui la Procura di Crotone ha ipotizzato, a carico di sei indagati, i reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, mettendo in evidenza gli obblighi che non sarebbero stati allora rispettati e le presunte omissioni commesse nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023. «Niente – sottolinea Irto – potrà restituirci quelle vite umane che il mare Ionio ha portato via. Proprio per questo, è indispensabile che la politica rifletta sulle proprie responsabilità e che, innanzi alle questioni migratorie, finiscano una volta per tutte quegli approcci di indifferenza, sospetto e repulsione che la destra sospinge a oltranza, a volte anche in maniera meccanica». «Mai come adesso – conclude il senatore Irto – abbiamo bisogno di unità, verità e solidarietà».