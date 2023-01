Natale CONTESTABILE (1917-1943)

– Il Tenente di Vascello –



Nacqui a Jatrinoli

l’8 ottobre del 1917

da don Domenico

e Maria Teresa Loschiavo.

Conseguita a Reggio Calabria

la licenza liceale

fui ammesso

all’Accademia Navale di Livorno.

Nel 1941 ottenni

il grado di Tenente di Vascello

nel 1942 una decorazione

e a fine estate del 1943

a La Spezia

mi imbarcai sulla corazzata Roma.

Il 9 settembre del 1943

mentre l’Ammiraglio Bergamini

conduceva la corazzata

da La Spezia a La Maddalena

fummo colpiti dai bombardieri tedeschi

trasformando in relitto

la maestosa nave ammiraglia

ed annullando le vite di 1393 uomini

nel Golfo dell’Asinara.

Oggi nell’incuria della memoria

il tempo avanza insieme alla morte

in ritardo sulla sua ala

che ha sbattuto

inondando di gelo

la muta contemplazione

lasciata nel vuoto divenire

di un giorno di luce

che ci illude sommersi

con una fioritura lambente

le aride coste prospicienti.

Lasciai una giovane vita

per l’amore della mia patria

precipitando verso l’abisso

in un turbine di dolore

affinché l’àncora del tempo

ostile al ricordo

non mi appaia una zavorra.

La stele marmorea

della mia vuota tomba

dettata da mia madre

nel cimitero di Jatrinoli

così recita:

“Nei mari del mondo

la vostra tomba è un’ara

e accanto all’ara, o figlio,

è il muto cuore di una mamma”.