Una perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri della Stazione di Roccella Jonica ha portato alla scoperta di un nascondiglio di droga in una casa nel cuore del centro storico del paese.

Durante l’operazione, i militari hanno individuato una cavità ricavata all’interno di un muro dell’abitazione di un uomo di 61 anni del luogo, nella quale erano occultate diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, bilancini per il peso della droga e una somma considerevole di denaro contante.

Nel corso del controllo, è stato anche notato che il contatore dell’energia elettrica era stato manomesso, accertando che l’abitazione era approvvigionata illecitamente di elettricità.

Il 61enne è stato immediatamente arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’episodio evidenzia l’attenzione dell’Arma nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di spaccio e detenzione di stupefacenti; soltanto nel Comune di Roccella, negli ultimi mesi sono state eseguite numerose perquisizioni, che hanno portato alla segnalazione alle competenti autorità di diversi individui, trovati in possesso di dosi di stupefacenti per uso personale.

