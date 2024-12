I carabinieri hanno arrestato a Lamezia Terme un uomo di 49 anni che nascondeva in casa un chilo e trecento grammi di cocaina.

L’indagine che ha portato all’arresto é stata condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, impegnati da tempo in servizi di osservazione, controllo e pedinamento a carico di soggetti appartenenti alla criminalità.

La cocaina trovata in casa del quarantanovenne era suddivisa in cinque involucri in cellophane termo-sigillate.

L’uomo custodiva anche un bilancino e materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente da spacciare.

L’indagato, durante la perquisizione cui é stato sottoposto, ha anche tentato di disfarsi di parte dello stupefacente che deteneva, lanciandolo dalla finestra della propria abitazione.

La droga é stata però recuperata immediatamente dai militari che circondavano la casa.

ll Gip di Lamezia Terme, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini, ha convalidato l’arresto del quarantanovenne con l’accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, disponendo a suo carico la custodia cautelare in carcere.