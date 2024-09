Un nuovo servizio per le imprese della nostra area città metropolitana di Reggio Calabria, esteso su tutto il territorio, voluto dal Coordinatore città metropolitana, Rosario Antipasqua e dalla direzione regionale di CLAAI – ASS. PMI UNITE.

La direzione è stata affidata all’ ing. Maria Sorrenti, che insieme ad una serie di Professionisti e Consulenti con esperienza nel settore, ha come obiettivo di fornire alle aziende associate “CLAAI -PMI UNITE “un costante aggiornamento normativo e una corretta applicazione dei provvedimenti legislativi. In modo particolare viene offerta una consulenza e assistenza alle aziende in materia di sicurezza sul lavoro, igiene industriale, ambiente e territorio.

Lo sportello si avvale di personale qualificato e tecnici specializzati in grado di seguire le fasi più complesse dei processi gestionali, di effettuare le valutazioni dei rischi aziendali e di curare la progettazione e attuazione delle misure necessarie per l’eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’attività svolta dal Servizio è particolarmente utile per quelle imprese che, non disponendo di personale specializzato, vogliono essere tempestivamente informate sui temi dell’Ambiente, Energia & Sicurezza.

La consulenza in oggetto offre: risposta a singoli quesiti tramite e-mail (claai.taambientesicurezza@libero.it ) o telefonicamente al numero 3791392910 e gli incontri saranno presso gli uffici della ns. Associazione o da concordare presso la sede legale dell’impresa.

In particolare lo sportello “Ambiente, Energia & Sicurezza” si occuperà:

➢ Valutazione del rischio DLGS 81/08 – elaborazione DVR Documento di Valutazione dei Rischi (ai sensi del D.lgs. 81/2008) e relativi approfondimenti e allegati (rumore, chimico, movimentazione carichi, elettrico, lavoratrici gestanti, stress).

➢ Assistenza e adempimento di cui al D.P.R. 462/01.

➢ Assistenza e stesura Piano Operativo di sicurezza (POS), piano sostitutivo di sicurezza (PSS).

➢ Assistenza per la corretta gestione dei rifiuti (MUD, rifiuti, trasporto, autorizzazioni ambientali (emissione in atmosfera, scarichi acque, campionamenti).

➢ Assistenza e ottenimento AUA (Autorizzazione Unica Ambientale per le piccole e medie imprese).

➢ Tenuta dei registri dei rifiuti in modalità telematica; ➢ Fornitura e vidimazione registri.

➢ Pratiche Albo gestori ambientali.

➢ Consorzi obbligatori (CONAI, ecc.).

➢ Consulenza e certificazioni F-Gas, comprensiva del servizio di comparazione strumentale.

➢ Igiene degli alimenti: assistenza per la realizzazione dell’autocontrollo sulla gestione HACCP e rintracciabilità degli alimenti.

➢ Privacy: consulenza, predisposizione documenti e registro dei trattamenti ai sensi del Gdpr 679/2016.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

CORSI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l’accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il testo enuncia gli obblighi secondo quanto previsto dall’art.37 del d.lgs.81/2008.

Fra i vari obblighi e indicazioni dati dal Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro, di primaria importanza è quello che riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Il d.lgs. 81/08 infatti stabilisce che ogni figura che si occupa della sicurezza in azienda deve essere adeguatamente formata. Vengono inoltre dettate tutte le specifiche a seconda del ruolo, sia per la formazione primaria che per i corsi di aggiornamento, anch’essi obbligatori.

Per i datori di lavoro che non provvedano alla formazione obbligatoria dei dipendenti, sono previste diverse sanzioni.

Lo Sportello offre tramite l’ente di formazione della nostra associazione “CLAAI” i seguenti corsi:

• corsi di igiene alimentare: formazione base e aggiornamento.

• corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro in aula e in azienda (formazione lavoratori, aggiornamento RSPP, pronto soccorso, prevenzione incendi, preposti).

• corsi di formazione e addestramento sull’uso di attrezzature (carrelli elevatori, gru su autocarro, PLE piattaforme aeree, pale ed escavatori).

• riunione periodica annuale sicurezza – Riunione art.35 d.lgs. 81/08 (D.L. – R.S.P.P. – R.L.S. – M.C.)

➢ Corsi di formazione (anche nella sede aziendale):

• Antincendio

• Primo soccorso

• Uso attrezzature di lavoro (carrelli, carri ponte, etc.)

• Formazione e informazione dei lavoratori per la sicurezza: articoli 36 e 37 del

D.lgs. 81/08.

Gli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/08 prevedono che il Datore di Lavoro attui una informazione e una formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Nel caso di inadempimento, la sanzione è particolarmente rilevante: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.

In caso di lavoratori neoassunti, il termine per provvedere alla formazione è di 60 giorni.

Per affiancare il datore di lavoro nell’assolvimento di tale obbligo, lo sportello “Ambiente, Energia & Sicurezza” ha istituito due percorsi specifici.

• per tutti i lavoratori che necessitano della prima formazione (compresi i neoassunti) una formazione che vedrà riuniti i lavoratori di diverse aziende in aula per una durata variabile da 8 a 16 ore (in base all’attività esercitata);

• per tutti i lavoratori aziendali, una formazione svolta presso la sede aziendale, secondo calendario e modalità da concordare.

Il primo appuntamento e giorno 26 Settembre 2024, in cui lo sportello Ambiente, Energia & Sicurezza, nell’ambito di informazione verso le PMI del comparto EDILIZIA, organizza un Webinar, sul tema “tutto quello che si deve sapere sulla Patente a punti e sicurezza sui cantieri”. Un evento informativo con professionisti del settore, in vista dell’entrata in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2024, del dl 2 marzo 2024, n. 19. Il Webinar si terra Giovedì 26 settembre 2024, con inizio dei lavori alle ore 18.00, in Videoconferenza su piattaforma Google Meet. Il Corso è gratuito obbligo di registrazione per partecipare tramite iscrizione su modulo e Invio per email – claai.pmitaurianova@libero.it o WhatsApp – 3791392910. La richiesta di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 25.09.2024. ore 12.00.

Per ulteriori informazioni: Sportello Energia, Ambiente & Sicurezza, presso: CLAAI – ASS. PMI UNITE – Sede legale: Via XXIV MAGGIO N° 64 – 89029 – Taurianova (RC) Tel – Cell. 3791392910 – e -mail: claai.pmitaurianova@libero.it

Il Presidente Il Coordinatore Città Metropolitana

Antonio Raso Rosario Antipasqua