Nasce l’Associazione TERRA MADRE con l’obiettivo di promuovere il turismo dei borghi attraverso lo sport e attivita’ di yoga, shinringyoku, “immersioni verdi”, camminate di benessere. Si impegna a diffondere benessere attraverso le pratiche sportive e olistiche e anche attraverso la diffusione di una cucina sana e tipica che definisce macro mediterranea in quanto prende il meglio della cucina mediterranea e di quella macrobiotica tipiche entrambi delle popolazioni piu’ longeve. Ce lo racconta in una nota la presidente Francesca Pizzi che dopo la breve esperienza amministrativa al Comune di San Lorenzo, continua ad operare cercando di valorizzare il territorio partendo dal Borgo di San Pantaleone ma pensando a tutto il Comune di San Lorenzo, cuore dell’area grecanica.

Grande successo per la prima edizione del “ GREEN DIVING” organizzata insieme al Csi Centro Sportivo italiano e grazie al presidente del Comitato reggino Paolo Cicciu’, il 7 aprile, in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace che ha registrato il “ SOLD OUT” e che ha visto i sentieri di Rocca di Varva a San Pantaleone, praticati da tantissimi appassionati che guidati dalla straordinaria Serena Palermiti geologa esperta di geoturismo esperienziale e dalla stessa Presidente Francesca Pizzi, insegnante di Yoga, hanno potuto vivere un’esperienza unica di immersione in natura con i cinque sensi. A seguire, la degustazione dei prodotti del borgo non poteva mancare. Presente lo staff del Panificio Scaramozzino sito a San Fantino (frazione dello stesso comune), che ha offerto ai presenti i dolci tipici della zona

“Abbiamo continuato a camminare con il CSI organizzando in occasione della Corrireggio un’attività di Breathwalking – in cammino respirando – che ha regalato ai partecipanti (tantissimi) il benessere che si acquisisce dopo una buona pratica di respirazione sincronizzata alla camminata ed alla presenza. Utilizziamo una piccolissima parte dei nostri polmoni e respiriamo solo perché è indispensabile, senza capire quanto una buona respirazione possa aiutarci a vivere meglio e poi, siamo sempre poco presenti e distratti, per tanti motivi…, riuscire ad esercitare la presenza ci aiuta ad avere piu’ equilibrio e chiarezza mentale”. Voglio ringraziare la nostra socia Anna Elisa Meliado’ insegnante di yoga della risata che ha collaborato alla buona riuscita del laboratorio.

Infine, un grazie va anche a Tina Schiavone, in arte TinaPastry, anche lei socia di Terra Madre che il 27 aprile, ci ha voluto regalare un momento di dolcezza. Nel giardino dell’Associazione, circondati dall’odore degli aranci fioriti, Tina ci ha condotti per mano alla realizzazione di un capolavoro che si chiama ZAGARA. E’ una torta da credenza che nasce per valorizzare quanto si produce in loco. La farina di grano antico macinata a pietra, le deliziose ricotte, le uova, la composta di arance…. Un mix unico a prova di papille gustative!!!

Continueremo a promuovere i prodotti e anche le aziende che coraggiosamente rimangono sul territorio e anche lo sport e tutte le attivita’ che ci possono aiutare a stare meglio. Un grazie di cuore a tutte le persone, associate e non che ci stanno aiutando. DA SOLI SI VA PIU VELOCI MA INSIEME SI VA PIU’ LONTANO! Fare rete è indispensabile.