Cari Concittadini,

Da un anno e mezzo ho l’onore di svolgere il ruolo di consigliere comunale della Città di

Gerace, un’esperienza che ho affrontato con il massimo impegno e dedizione. Durante

questo periodo, mi sono dedicato alle problematiche della città, dei cittadini, delle famiglie,

delle attività commerciali ma soprattutto dell’Ente cittadino. Nella mia attività da

consigliere, ho cercato di mettere al servizio dell’Amministrazione Comunale e della nostra

Città le competenze acquisite in trent’anni di esperienza come architetto. Inoltre, ho

sempre “denunciato” con fermezza quelle che consideravo criticità nell’operato

dell’amministrazione, presentando anche proposte concrete dal punto di vista tecnicoamministrativo.

Il comune di Gerace ha ottenuto numerosi finanziamenti per progetti che richiedono una

classe dirigente capace di indirizzare in modo accurato le risorse messe a disposizione,

nonché persone all’altezza delle sfide che ci attendono. Dal Progetto pilota per la

rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono PNRR,

“Porta del Sole” al Progetto “Borgo Smart”, al redigendo Piano Strutturale Comunale

PSC alla creazione di un Piano di “Valorizzazione del Centro Storico”, dalla messa in

sicurezza delle scuole al completamento degli impianti sportivi. Vi sono innumerevoli

progetti che potrebbero infondere nuova vitalità nel tessuto sociale, il quale sembra

purtroppo perdere giorno dopo giorno la sua antica forza.

La scomparsa del compianto Sindaco e mio caro amico, il dottor G. Pezzimenti, con il

quale ho condiviso momenti sia di confronto amichevole che di scontro politico, ci obbliga

ora a riflettere sui nuovi equilibri politici che la Città di Gerace dovrà affrontare. Esprimo il

mio desiderio che emerga una rinnovata classe dirigente capace di distinguersi soprattutto

per la competenza e la buona amministrazione, anziché per la mera capacità di mobilitare

voti. Nell’ultimo consiglio comunale ho ritenuto di dovermi distaccare dal gruppo

“GeracèNOI” a causa di alcune prese di posizione politiche di un consigliere del gruppo.

Posizioni che per quanto legittime non coincidono con la linea politica che il gruppo aveva

prefissato. Per questo, pur ringraziando il capogruppo G. Varacalli e le persone vicine al

movimento per quanto fatto fino ad oggi, ho deciso di rendere autonoma la mia attività in

consiglio.

Durante la mia attività politica in questi anni, ho sempre sostenuto il principio che la

politica può essere esercitata con competenza e serietà solo se i cittadini stessi

pretendono queste qualità dalla loro classe dirigente. Con questi principi e obiettivi in

mente, desidero presentare un nuovo progetto: “GERACE FUTURA”. Questa iniziativa

nata da un gruppo di cittadini appassionati come me del bene comune, sarà inclusiva e

aperta al confronto con chi condividerà il programma di rinascita della Città con l’ausilio

delle competenze richieste. Poiché solo uniti potremo costruire una città capace di

valorizzare i suoi punti di forza e di affrontare con determinazione le sfide che ci

attendono.

Insieme, dobbiamo costruire il futuro di Gerace, una città che sia all’altezza delle

aspettative e delle sfide che ci si presentano. Gerace non può più aspettare l’occasione di

una vera rinascita culturale e sociale.

Luigi Scaramuzzino

Consigliere di Opposizione