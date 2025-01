Nella Lega non hanno pudore politico (https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/01/ponte-sullo-stretto-minasi-quanto-costa-una-nuova-impugnazione-c37976a8-0f2e-4e39-be0d-5120e6586df6.html).

Anche quando scendono nel merito delle questioni ogni parola suona retorica e interessata.

Strategie, soldi spesi, inutilità dei ricorsi … tutta fuffa, hanno paura.

Il progetto non c’è, non c’è mai stata trasparenza, né chiarezza sull’iter: siamo nell’ambito oscuro – antigiuridico e antiscientifico – delle “prescrizioni” inottemperate che producono incredibilmente pareri “positivi”; delle mancanze, vuoti, errori e omissioni che invece di riportare tutto al livello degli “studi” preliminari e della prudenza, sta conducendo alla dichiarazione di pubblica utilità di un’ Opera senza certezza di fattibilità e *all’esproprio delle case dei villesi e dei messinesi* *(le vere vittime di tutta la vicenda!)*.

Questa e’ la politica – al Sud – della Lega Nord.

Non c’e’ altro da aggiungere e l’ossimoro e le contraddizioni sono così stridenti che si fa fatica a crederci, ad accettare un tale stravolgimento degli interessi e della speranza di crescita dello Stretto.

E’ sempre più chiaro chi siano gli avversari, chi confonde le menti, e quali siano gli appetiti politici in gioco.

I “sovranisti” del Ministro e Capitano del Papeete sono uniti – a Destra – contro Reggio, Villa, Messina. Non e’ una novità, e’ Storia.

Enzo Musolino

Segretario cittadino

Circolo PD “Tonino Giordano”

Villa San Giovanni