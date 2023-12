Anche quest’anno, sono tante le iniziative per il Natale di Porto Bolaro che ha preso il via, nei giorni scorsi, con l’accensione delle luminarie e degli allestimenti natalizi che rendono l’atmosfera del Centro reggino calda e accogliente.

Il grande appuntamento per gli appassionati di modellismo, di Reggio Calabria e provincia, è venerdì 8 Dicembre, dove, all’interno del Centro al secondo piano presso l’area food court, sarà inaugurata la Mostra di Modellismo a cura dell’Associazione Modellisti Reggini – AMR.

L’evento vedrà protagonisti, attraverso diverse esposizioni, i principali settori modellistici fra cui, il fiore all’occhiello della AMR, “il plastico dinamico ferroviario in scala 1:87”. Si potrà ammirare la bellezza del viaggio in treno immersi in fedelissimi paesaggi.

Inoltre, sarà possibile visionare anche due plastici in scale differenti, tra cui la scala Z, la più piccola al mondo. Sarà presente un eliporto dinamico e sarà possibile assistere alla spettacolare esibizione di volo dei piccoli elicotteri. Ed ancora, si potranno ammirare modellini di Ferrari, Maggioloni, le mitiche Fiat 500 in scala 1:18, navi e mezzi militari e da guerra, aerei civili e da guerra ed una magnifica vaporiera per un’esperienza davvero eccezionale per grandi e, soprattutto, bambini.

Un evento unico, dichiara il Presidente dell’AMR Domenico Falduto, allestito per la prima volta all’interno di un centro commerciale. Un’iniziativa organizzata in stretta collaborazione con lo staff di Porto Bolaro e, soprattutto, grazie alla disponibilità del Direttore Alberto Federico.

La mostra sarà visitabile dall’8 Dicembre fino al 7 Gennaio 2024 tutti i weekend ed i giorni prefestivi secondo i seguenti orari: 10,30-13,00 e 16.30-20,00. Ingresso libero.

Le iniziative organizzate dalla Direzione del Centro non finiscono qui!!! Infatti, sempre l’8 dicembre, verrà inaugurata anche l’esclusiva “Postazione Trono di Babbo Natale”.

Al primo piano della Galleria, è stata allestita una bellissima ed elegante postazione a tema natalizio, dove grandi e piccini potranno fare divertenti e simpatici selfie con Babbo Natale e cimentarsi in creativi laboratori con le Nataline… fino al 24 dicembre.

Vi aspettiamo numerosi, per un Natale all’insegna dello shopping e del divertimento.

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Ipercoop, presenta una galleria con 45 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Globo, Burger King, Piazza Italia.