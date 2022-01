Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli non ce l’ha fatta, è morto nella notte. Il presidente del Parlamento europeo era stato ricoverato dal 26 dicembre per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario, è morto all’1.15 della notte, a 65 anni. Si trovava nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. A dare la notizia il suo portavoce da anni, Roberto Cuillo.

Da volto familiare del TG1 ma prima ancora del Tg3, a parlamentare europeo e poi presidente. Giornalismo e politica le coordinate della sua vita: a cavallo fra Firenze, Roma e Bruxelles fino a diventare nel 2019 presidente dell’Europarlamento. Cordoglio unanime nel mondo della politica e del giornalismo.