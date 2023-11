Si è spento all’età di 111 anni Vincenzo Nardi, l’uomo più anziano della Calabria ed il secondo più anziano d’Italia.

Nardi è morto a Simbario, il centro della provincia di Vibo Valentia in cui risiedeva, circondato dai tanti familiari.

Vincenzo Nardi, che aveva festeggiato il compleanno pochi giorni fa, si era sposato due volte ed aveva avuto quattro figli, oltre ad un gran numero di nipoti e pronipoti.

A chi gli chiedeva il segreto di tanta longevità, rispondeva che nel corso della sua vita non aveva mai rinunciato ad un buon bicchiere di vino, non aveva mai fumato e si concedeva raramente qualche dolce.

