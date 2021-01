Riceviamo e pubblichiamo

La Sig.ra IELO Maria Stella, madre del povero Antonino, dichiara quanto

segue:

“Avrei potuto immaginare che la memoria di mio figlio Nino non ricevesse la

meritata giustizia, ma mai mi sarei aspettata che qualcuno, dopo il dolore arrecatomi,

la potesse infangare al punto da spezzarmi l’ultima parte di cuore che mi è rimasta.

Chi ha diffuso questa notizia lo ha fatto con un intento ben preciso, tutto a vantaggio

di coloro i quali, oggi imputati, cercano, ancora una volta, di trarre il massimo profitto

dalle disgrazie altrui.

Matteo, Marco e Nino non sono eroi e mai avrebbero voluto esserlo; erano semplici

Vigili del Fuoco che, chiamati ad intervenire, hanno semplicemente svolto il loro lavoro.

Condivido il titolo dell’articolo del giornale “Il Piccolo”, “Gli eroi hanno perso il

mantello”, perché quel mantello gli è stato brutalmente strappato con la pubblicazione

di circostanze assolutamente ininfluenti ai fini processuali.

Il tentativo di condizionare un processo in corso costituisce un insulto nei confronti della

vita ormai persa dei Vigili Matteo, Marco e Nino e ancora di più l’ennesima offesa

alla giustizia.

L’unico dato sicuro e dimostrato, è che gli imputati hanno previsto e voluto ad ogni costo

fare esplodere la seconda cascina alle ore 1.30 di quella maledetta mattina del 5.11.19,

pur sapendo della presenza di quei giovani pompieri. Nulla di più.

A me rimane solo il pensiero e la speranza che un giorno, da quei maledetti 1287 km

che separano Alessandria da casa mia, torni mio figlio; purtroppo so che ciò non potrà

mai più avvenire. Non voglio alcun centesimo da parte degli assassini di mio figlio,

voglio e invoco, con le poche forze rimaste della mia anima perduta nel dolore, solo

giustizia.”

Aggiungono gli Avvocati Fabio Federico e Sergio Mazzù: “non abbiamo

elementi per individuare chi ha diffuso tali informazioni, ma possiamo con grande

serenità affermare che quanto riportato nell’articolo del 15/01/2021 dal quotidiano

il Piccolo, nulla ha a che vedere con le responsabilità degli imputati i quali hanno

deliberatamente accettato il rischio, al fine di frodare l’assicurazione e cagionare la morte

dei vigili soccorritori.

Ogni altra valutazione al riguardo, anche all’imprecisa notizia sulle condizioni

tossicologiche dei pompieri intervenuti, vittime della strage, tra l’altro, non tiene conto

dell’effettivo grado e tasso di determinazione delle sostanze presumibilmente assunte.

Tenuto conto anche che l’intervento dei vigili del fuoco è stato compiuto come da

regolamento e l’accesso presso la seconda cascina è avvenuto dopo aver utilizzato

l’esplosimetro e che l’esplosione si è verificata per la predisposizione certa ed inequivoca

del timer alle ore 1.30. Circostanza conosciuta agli imputati che deliberatamente e

consapevoli della presenza dei pompieri intervenuti sul luogo del disastro, sceglievano di

non comunicare nulla ai soccorritori, anzi, come provato dalle tempistiche della

comunicazione della prima esplosione, avvenuta alle ore 1.02, attendevano

appositamente, ritardando il loro intervento, che esplodesse la seconda cascina. Infatti è

stato accertato che dalle 1.02 per giungere sul luogo dell’omicidio il Vincenti anziché

impiegarci circa 20 venuti, percorreva il tragitto da casa sua alla cascina di Quargnento

in oltre 32 minuti, guarda caso, giungendovi tre minuti dopo la seconda esplosione.”.