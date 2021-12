Domani mattina 16 dicembre, alle ore 11,00, presso la chiesa SS.Apostoli Pietro e Paolo, si terrà il funerale di Luigi Mamone. Avvocato, giornalista , scrittore ed ex assessore al comune di Taurianova . Ci corre l’obbligo di informare che mentre scrivevamo l’articolo ci siamo sentiti telefonicamente con il sindaco Roy Biasi, il quale, ha dato ampia assicurazione della proclamazione del lutto cittadino per domani 16 dicembre. L’amministrazione comunale sarà presente in forma ufficiale con il gonfalone della città .