I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria a conclusione di un’articolata attività investigativa,

denominata “LA SIGNORA”, hanno dato esecuzione, con l’ausilio di militari del Comando

Provinciale Carabinieri del capoluogo e degli altri NAS del Gruppo Tutela Salute di Napoli,

ad una Ordinanza, emessa dal GIP presso Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della

locale Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, di

applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di due

donne, titolari di una casa di riposo abusiva, e di tre loro dipendenti, gravemente indiziati,

secondo l’ipotesi investigativa, dei reati di maltrattamenti verso conviventi e abbandono di

persone incapaci, aggravati dall’aver cagionato la morte di un ospite. Altri 7 soggetti sono

stati deferiti in stato di libertà per diversi illeciti penali.

Le indagini del NAS condotte da Gennaio a Maggio 2021, supportate da attività tecniche di

intercettazioni telefoniche, acquisizioni e analisi di cartelle cliniche e ispezioni igienico

sanitarie, nonché da pedinamenti e osservazioni, sono originate dalla querela di una donna il

cui marito, affetto da malattia neurodegenerativa, era deceduto dopo un periodo di degenza

presso la casa di riposo oggetto di indagine. Si ipotizza che l’uomo sarebbe stato vittima di

maltrattamenti e abbandono che avrebbero causato un peggioramento irreversibile della sua

condizione clinica fino a giungere al decesso.

Gli accertamenti investigativi avrebbero permesso di ricostruire, allo stato degli atti e fatte

salve le successive valutazioni di merito, che le titolari della struttura, sottoposte agli arresti

domiciliari, unitamente ai dipendenti (3 sottoposti a misura cautelare e altri 6 deferiti in stato

di libertà), avrebbero maltrattato 15 ospiti della casa di riposo, tutti affetti da gravi patologie

e non autosufficienti, con plurimi atti vessatori che sarebbero consistiti:

– Nel somministrare scarse quantità di cibo, anche scaduto e mal conservato, tali da

cagionare deperimento e malnutrizione;

– Nel tenere gli ospiti senza riscaldamento e acqua calda, in ambienti privi di abbattimento

architettonico;

– Nel somministrare arbitrariamente medicinali, senza consulto medico, e psicofarmaci, tra

cui l’Entumin, per rendere “gestibili” e sedare gli ospiti, tanto che agli indagati viene

contestato anche l’esercizio abusivo della professione sanitaria;

– Nell’omettere le normali pratiche di igiene personale e degli ambienti, in quanto gli

anziani sarebbero stati abbandonati e chiusi nelle stanze per cui, in alcuni casi, sono stati

costretti così ad espletare i propri bisogni su sé stessi e sul letto dove dormivano,

provocando l’aggravamento delle patologie già in essere e cagionando in alcuni casi

anche la malattia della scabbia.

Tutti gli ospiti, tra i quali vi erano anziani permanentemente allettati, sarebbero stati gestiti

da personale assolutamente inidoneo e privo dei requisiti medici specialistici, infermieristici

ed socio assistenziali richiesti, ed inoltre, soprattutto di notte, alla presenza di un solo

operatore, tanto che le vittime in alcuni casi sarebbero state costrette a dormire tra le loro feci

e urine rimanendo a lungo fradici e sporchi.

Le titolari, in concorso con la cuoca ed altra dipendente, sono indagate anche per il reato di

epidemia colposa in quanto con condotte omissive e negligenti avrebbero agevolato il

propagarsi di un focolaio Covid tra gli ospiti, cercando in tutti i modi di nascondere i contagi

agli altri dipendenti, ai familiari delle vittime, alla Prefettura ed all’ASL reggina, tanto da

rendere necessario un immediato intervento del NAS per avviare le previste misure

contenitive e di cura e scongiurare ben più gravi conseguenze, interrompendo i goffi tentativi

di occultamento dei casi Covid.

Altri due dipendenti sono indagati per sostituzione di persona, in quanto, come avrebbero

dimostrato le intercettazioni telefoniche, avrebbero fatto credere ad una anziana signora

intenzionata a lasciare la casa di riposo, di parlare al telefono con il figlio, che la rassicurata

sulla “buona qualità” dell’assistenza e degli operatori che la curavano., mentre, in realtà si

trattava di un dipendente.

Tra gli indagati, poi, vi è anche una geometra reggina che, unitamente alle titolari, è stata

deferita in stato di libertà per il reato di falsità ideologica, poiché avrebbe attestato falsamente

la presenza, presso lo stabile in cui vi era la casa di riposo abusiva, di 4 distinte casa – famiglia

che rispettavano i requisiti minimi strutturali.

Contemporaneamente all’esecuzione della misura cautelare personale è stato eseguito il

sequestro preventivo della casa di riposo, e gli ospiti sono stati trasferiti presso i familiari o

altre strutture socio sanitarie individuate dai Carabinieri e dai servizi sociali del Comune di

Reggio Calabria.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari per cui vanno fatte salve le

successive valutazioni di merito.