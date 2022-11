Federica Princi non ce l’ha fatta, la ragazza di 24 anni di Monasterace, coinvolta in un terribile incidente stradale sulla statale 106 a Riace Marina nella notte tra il 12 e il 13 novembre dello scorso anno.

La ragazza era ricoverata in stato di coma al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ed aveva riportato un trauma cranico con ematoma cerebrale per cui era stata subito operata d’urgenza.