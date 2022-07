Continua il lavoro del partito di AZIONE Città Metropolitana di Reggio Calabria su tutto il territorio, sempre più connotato con le linee guide del nostro Segretario Nazionale Carlo Calenda e del Presidente Matteo Richetti.

Il Segretario Provinciale, Michele Anselmo, e quello Regionale, Fabio Scionti, comunicano che Azione si arricchisce di altri Consiglieri e Ass. Comunali del territorio.

Parliamo di Giovanni Foti Ass. al Comune di Montebello.

Con questi nuovi ingressi, oggi Azione è tra i partiti più attrattivi sia nel panorama politico provinciale che regionale. Un lavoro giornaliero, di tutto il gruppo dirigente, fatto di pragmatismo e serietà nella creazione di un’area liberal-democratica, base fondamentale per far tornare ai cittadini quell’interesse, ma soprattutto, quella fiducia verso la Politica.

Questo perché i cittadini non si riconoscono più sia dei partiti di CentroDestra che di CentroSinistra e che sancisce, definitivamente, la fine del Bipolarismo.

Azione continuerà a lavorare, oggi e in futuro, per il bene del paese e dei suoi cittadini.

«È una scelta sentita e consapevole, sicuramente il momento politico che il nostro Paese sta vivendo non è dei migliori, – spiega L’Ass. Giovanni Foti del Comune di Montebello– impone a ognuno di noi di fare una scelta chiara e senza alcun equivoco per il bene comune dei nostri territori. Ringrazio il Responsabile Regionale di Azione Enti Locali Carmelo Versace, nonché il mio Sindaco ff della Città Metropolitana, per aver contribuito a questa mia consapevole scelta che ci vede oggi più che mai proiettati verso un futuro sempre più vicino alle istanze dei nostri territori.>>