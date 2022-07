Monta la polemica dopo l’affermazione del sindaco Cosentino sulla credibilità dei soci della cittanovese. Il vice presidente De Matteis: “Sia chiaro a tutti di credibilità ha titolo di parlane chi ce l’ha”

Durissima nota arrivata alla redazione di Approdo Calabria da parte del vice presidente della A.S.D Cittanova calcio il dott. Francesco De Matteis, storico dirigente dei giallorossi: “Caro Luigi sia chiara a tutti di credibilità ha titolo di parlare chi ce l’ha…non chi ha sempre vissuto di luce riflessa. I soci del Cittanova calcio sono persone serie ed accreditate come professionisti ed imprenditori di successo, che in quanto tali non hanno bisogno di garanti”. Stanno arrivando tantissimi email alla redazione di Approdo di numerosi tifosi della cittanovese per offrire la solidarietà a D’agostino e compagni, ringraziandoli per aver salvato la serie D a Cittanova.