Momenti di apprensione a Ricadi, nel Vibonese, dove un bambino di 4 anni si è sentito male mentre si trovava in un supermercato insieme ai genitori. La famiglia, proveniente da Bolzano, è in vacanza nel comune vicino Tropea, da dove è partito l’elisoccorso. Il bambino, forse a causa di un colpo di calore, ha iniziato ad avere convulsioni per poi perdere i sensi. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Lamezia Terme. Al momento non si conoscono le condizioni del bambino.