Domenica 21 Aprile un’altra bella giornata di sport e aggregazione per la comunità molochiese e per tutti i partecipanti alla “Prima Passeggiata per Moto e Quad”organizzata dai “Quaddisti Galasia Molochio”, in collaborazione con i “Black Wolves” di Siderno, il patrocinio del Comune di Molochio e il supporto dei “Lupi D’Aspromonte”, del gruppo di Protezione Civile Ekoclub Molochio e AFI di Vito Iorianni.

I numerosi partecipanti provenienti: dai paesi limitrofi, da tutte le altre province calabresi e dalla Sicilia si sono ritrovati in piazza Mons. Quattrone a Molochio. Dopo la parata per le vie del paese hanno iniziato il percorso prefissato inoltrandosi per i sentieri dell’ Aspromonte e quindi immergendosi nella bellezza delle nostre amate montagne. Dopo tanti sentieri percorsi e torrenti superati hanno fatto ritorno a Molochio nelle prime ore del pomeriggio.

Un’escursione di quasi 50 km con circa 900 metri di dislivello complessivo. Il percorso decisamente Hard è stato concepito in uno scenario stupendo ed affascinante.

I numerosi partecipanti hanno così scoperto Molochio, il territorio circostante e l’ immensa aspra bellezza dell’ Aspromonte.

Alla fine della giornata, conclusasi presso il Ristorante la Madonnina, gli organizzatori hanno ringraziato i numerosi sponsor e insieme ai partecipanti hanno espresso enorme soddisfazione per una bella esperienza di sport, adrenalina e socialità vissuta. Entrambi si sono dati appuntamento ai prossimi raduni e a Molochio per la prossima stagione.