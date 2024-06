Organizzata dalle associazioni “Fantasy-Vivere Insieme”, “ASD Bikers Molochio” e “ASD Natural Futsal “ con la collaborazione della “Master Palestra Taurianova” e il Patrocinio del Comune di Molochio: la “Giornata dello Sport”è stata un grande successo in termini di presenze generali, organizzazione e partecipazione agli eventi in programma.

La manifestazione è iniziata la mattina con il giro in bici per bambini e ragazzi per le vie del paese. Il programma mattutino si è poi concluso in Piazza Mons. Quattrone con la “Gincana” in bici che è ha rappresentato un momento di festa e socialità per i bambini e per le loro famiglie.

Nel pomeriggio la “Giornata” è ripresa con il calcetto per i ragazzi e con una piazza festante, vivace e piena di gioia.

Nel tardo pomeriggio, sotto gli occhi di tantissimi spettatori, è stato il turno dell’ esibizione di danza aerea a cura della Master Palestra di Taurianova. Grande è stato il successo di questa esibizione.

La giornata si è poi conclusa con lo “special ride di spinnig” sempre a cura della Master . Questo partecipatissimo ultimo evento è stato parte del programma regionale di Spinning Italia.

Una giornata di gioia e di sport che ha visto impegnate le associazioni e le tante attività produttive che hanno partecipato con le sponsorizzazioni. Una giornata nella quale la Comunità ha vissuto dei momenti di socialità spensierata, felice e positiva.

Grande soddisfazione si è registrata al termine dell’ iniziativa. Lo sforzo organizzativo è stato ampiamente ripagato dal successo dell’ evento che sicuramente diverrà una tappa fissa nei prossimi anni. Al termine dell’ iniziativa il sindaco di Molochio ha ringraziato tutti coloro i quali si sono impegnati per la riuscita dell’ evento a nome dell’ amministrazione Comunale e della Comunità molochiese e ha affermato che.: “la cultura dello sport è la cultura del miglioramento costante che ognuno di noi dovrebbe applicare quotidianamente nella propria vita e nella propria comunità”.

Appuntamento quindi alla prossima edizione.