È stata siglata la Convenzione, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Borghi ed

ospitalità”, tra il Comune di Molochio e la Regione Calabria per la realizzazione

dell’operazione denominata: “Borgo della longevità”.

Il Comune di Molochio è risultato essere uno dei 73 Comuni calabresi destinatario di

agevolazione per la realizzazione di un progetto che mira alla riqualificazione e alla

valorizzazione dei borghi calabresi.

Il finanziamento regionale destinato al Comune di Molochio è di circa 1.200.000 euro.

“Come amministrazione comunale ci riteniamo più che soddisfatti per il raggiungimento di

questo importante obiettivo che rappresenta un’opportunità unica per poter intervenire in

maniera corposa sul nostro centro storico. Questo finanziamento potrà ridare nuova vita

e giusto valore al nostro borgo.

Riteniamo doveroso rendere merito all’ Amministrazione Comunale che ci ha preceduto

per essersi impegnata a realizzare e a presentare il progetto. Il loro lavoro ci ha permesso

di trovarci nella condizione tale di dover fare quanto necessario per sollevare le ultime

criticità che dividevano il Comune di Molochio dalla stipula della Convenzione.

Merito e ringraziamento va anche alla famiglia Vernì-Alessio-Ciriaco che si è adoperata e

resa parte attiva affinché lo stabile di pregio storico, conosciuto come “Palazzo Vernì”,

potesse passare nella piena e assoluta disponibilità del Comune di Molochio ed essere così

inserito all’ interno dell’ intervento finanziato.

L’ importante raggiungimento di questo obiettivo è anche merito dei nostri dipendenti

comunali che si sono spesi con professionalità e dedizione.

Sarà nostro compito adesso far sì che il finanziamento possa essere utilizzato al meglio. Il

nostro impegno sarà quello di cercare di mettere a profitto ogni singolo centesimo

assegnatoci.

È per noi molochiesi un’occasione unica di rilancio e valorizzazione del nostro comune e

rappresenterà certamente uno spartiacque tra quello che è stato il nostro centro storico

fino ad oggi e quello che abbiamo sempre voluto fosse domani”.