Sabato 25 giugno, si chiuderà la prima fase per la pausa estiva, dei laboratori sull’olivo e sull’olio che si stanno svolgendo a Molochio (rc). E’ prevista la partecipazione tra l’altro, del Prof. Maurizio Servili dell’Università di Perugia che è anche Vicepresidente dell’Accademia dell’Olivo e dell’Olio, del Direttore Regionale di Confragricoltura Angelo Politi, del Presidente APOR Rocco Rotolo, del Presidente di Primolio Domenico Fazari, del Sindaco di Molochio Marco Caruso, del Consigliere delegato della Città Metropolitana, del Vice Presidente della Camera di Commercio Patrizia Rodi e del Direttore Generale dell’ARSAC Bruno Maiolo oltre ad altre personalità del settore agricolo. C’è grande soddisfazione dei partecipanti ai laboratori . Tutti sono convinti che questo importante settore ha necessità di questi momenti di dibattito e discussione in modo tale che l’olivicoltura si adegui alle nuove esigenze strutturali ed operative anche alla luce delle nuove tendenze politiche e sociali esistenti nel comparto.

Il Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo dell’ARSAC di Gioia Tauro Cilona, ha dichiarato che anche l’Ente si sta adoperando con attività innovative sia relative alle nuove tendenze di coltivazione dell’olivo, sia alla messa a punto di sistemi finalizzati al miglioramento qualitativo degli oli prodotti. Dal canto suo il Sindaco di Molochio Marco Caruso ha già espresso la sua più ampia soddisfazione per l’esito positivo di tutta l’iniziativa e si augura che i partecipanti traggano spunti idonei per lo sviluppo e l’evoluzione di tutto il settore.