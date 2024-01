Con il progetto “Borgo della Longevità” ( del quale sono in corso i lavori) Molochio è uno dei tre Comuni italiani che ha ricevuto ” il premio impresa di Poste Italiane per lo Sviluppo Sostenibile dei Piccoli Comuni”.

Un importante riconoscimento nazionale arrivato nell’ambito del contest Cresco Award promosso dalla Fondazione Sodalitas e dall’Anci nato proprio per promuovere l’impegno dei Comuni italiani per la crescita e le buone pratiche di sostenibilità dei territori.

All’interno della pagina Facebook del Comune di Molochio c’è il video del servizio del TGPoste.