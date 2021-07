Oggi, nella Sala Convegni del Convento “Santuario Maria di Lourdes”, si è svolta una delle quattro sezioni di premiazione della prima edizione del “Premio Letterario ACUME Città di Molochio”. Il concorso patrocinato dal Comune di Molochio e sostenuto da numerose aziende presenti sul territorio è stato ideato e organizzato dall’ associazione ACUME.

Nella sessione di premiazione di oggi erano presenti la Presidente della giuria Dott.ssa Annamaria Deodato e il giurato Direttore D’orchestra Maurizio Managò oltre alle istituzioni cittadine e le rappresentanze dell’associazionismo locale.

L’ evento di oggi è stato presentato e condotto dal Presidente dell’associazione Giuseppe Mezzatesta e dagli associati Giuseppe Ambesi, Vito Caruso, Rita e Margherita Morabito. Sono stati consegnati, alle rappresentanze degli Istituti, i premi della sezione di concorso rivolta alle scuole secondarie di primo grado. Il primo premio (donazione offerta dall’ Azienda agricola Casa Alessio e medaglia in oro offerta dall’ autofficina Demarte) è stato vinto dall’ Istituto Scolastico di Melicuccà con il componimento “Per non dimenticare”. Il secondo posto è andato alla scuola di Santa Cristina D’ Aspromonte e il terzo a quella di Oppido Mamertina- fraz. di Messignadi.

L’ evento, fra le letture dei componimenti, gli interventi e le premiazioni è stato allietato dalle sonorità del flauto di Maria Rosa Bovalina.

Il concorso in generale ad oggi può essere considerato un evento ben riuscito infatti i partecipanti hanno donato alle varie sezioni complessivamente quasi 200 differenti componimenti. La giuria ha avuto il piacere di poter valutare, in forma anonima nella fase di analisi, scritti, testi e musiche proveniente da ogni parte della Penisola e che saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’associazione. Le altre sessioni di premiazione verranno svolte, per comodità vista l’emergenza Covid, in differenti parti d’ Italia. “Il Premio – ha dichiarato il sindaco Marco Caruso- ha rappresentato e rappresenterà per Molochio motivo di vanto e possibilità di confronto intellettuale per la nostra Comunità che ha la precisa volontà di aprirsi al mondo per crescere e contribuire allo sviluppo intellettuale collettivo e generale. Un plauso enorme va fatto all’ associazione ACUME e ai suoi associati che si sono messi in gioco donando le loro professionalità alla comunità e raggiungendo questo bellissimo risultato”.

Il concorso nei prossimi giorni andrà verso la fase conclusiva delle premiazioni ma piano piano svelerà quanto di bello è stato prodotto e donato dai numerosi che hanno partecipato.