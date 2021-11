Oggi, sulla panchina rossa installata su Monte Trepitò, in occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne”, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni molochiesi hanno deposto un mazzo di rose e un paio di scarpe rosse, altri mazzi di fiori, in ricordo e come simbolo, sono stati portati nel cimitero cittadino e questa sera la casa comunale si illuminerà di rosso.

Sono stati tutti atti simbolici fortemente voluti e che hanno trovato totale adesione tra le associazioni, gli amministratori e la cittadinanza.

Quello della violenza di genere è un tema molto delicato, che unisce tutti, indipendentemente dalle finalità dei propri progetti e delle proprie idee. Insieme, questo fenomeno, può e deve essere sconfitto.

Oggi, come tutti i giorni, la società civile molochiese, di concerto con le istituzioni locali, si è schierata dalla parte delle donne per la crescita dell’intera comunità che passa attraverso la diffusione di una cultura di una reale parità tra i sessi in tutti gli ambiti della vita quotidiana.

La comunità molochiese, in questa giornata e in ogni altro giorno dell’anno, vuole e sempre vorrà affermare fortemente e inderogabilmente il proprio impegno contro la violenza di genere e ogni forma di discriminazione.