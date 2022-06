Uno degli interventi più lineari ed equilibrato della misura 10 del PSR “Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale” è stato modificato e questo ha penalizzato il 50% degli Allevatori. La misura prevede il pagamento di un premio annuale, di 200,00 € ad UBA, per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito per la bassa produttività delle razze autoctone. Per il biennio 2021-2022, il Dipartimento Agricoltura ha deciso l’aumento del premio annuale ma con una inspiegabile discriminazione tra le diverse razze allevate: alla razza Podolica 100,00 €, alle razze Rustica di Calabria, Nicastrese, Aspromontana e Gentile di Puglia €60,00 e al Suino Nero di Calabria € zero. Un patrimonio di biodiversità e di Allevatori Eroici con 809 Allevamenti e 50.801 capi allevati, a cui non doveva essere praticata nessuna penalizzazione economica, visto che il settore della zootecnica da carne era già stato escluso dalla Misura 21 sui danni da Covid. Spero -conclude Molinaro -che venga ristabilita equità di trattamento per come avvenuto fino al 2020.