Alla Regione Calabria non servono più i pannicelli caldi o l’aspirina perché la malattia dell’apparato amministrativo regionale è grave. E’ arrivato il momento del bisturi ed è necessario essere severi e rigorosi contro il malaffare, gli sprechi ed i vagabondi che si annidano nei dipartimenti regionali.

C’è bisogno di prendere in mano il bisturi e tagliare profondamente, in ogni ufficio regionale dove gli interessi dei calabresi sono mortificati e calpestati.

La diagnosi sui mali principali della Calabria inizia dal funzionamento della pubblica amministrazione regionale: posti di responsabilità affidati ad artefici del malaffare; grandi sprechi di risorse per manifeste incapacità tecniche e professionali; tanti vagabondi che negli uffici regionali si dilettano con i social o i video-giochi, piuttosto che pensare a come svolgere al meglio il proprio lavoro.

I calabresi che incontro quotidianamente mi raccontano storie al limite dell’incredibile sulle difficoltà generate dall’apparato amministrativo della Regione Calabria.

Dai tempi biblici per istruire una domanda per i contributi comunitari, all’assurdità delle procedure e dei requisiti contenuti negli avvisi pubblici. Per continuare con l’incapacità di riuscire ad organizzare la gestione dei rifiuti e della depurazione o, molto più semplicemente, l’incapacità di risolvere l’emergenza della moltiplicazione dei cinghiali che devastano le campagne ed impauriscono le città, senza essere nemmeno in grado di erogare il risarcimento dei danni, previsto dalla legge.

Ai responsabili delle nefandezze che umiliano quotidianamente i calabresi onesti, dico chiaramente che la Lega sarà con loro intransigente e severa, per fare spazio alla competenza, al merito ed agli interessi generali, con l’avvio di tutti i concorsi pubblici che serviranno. Non c’è altro tempo da attendere per evitare che la situazione produca ulteriori danni irreparabili. Occorre intervenire subito, in modo determinato, duro ed inflessibile.

Questa è la Lega in cui milito, e su tutti i tavoli della nostra coalizione sosteniamo e sosterremo l’urgenza di agire per bonificare con rigore l’apparato amministrativo della Regione Calabria.