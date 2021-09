Ieri sera nella trasmissione di Antonella Grippo, “Perfidia” in onda su LaCnews24, tra gli ospiti c’era il consigliere regionale uscente della Lega Pietro Molinaro, il quale non le ha mandato a dire, incalzato con grande acutezza dalla Grippo, a proposito del presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì. Ecco cosa risponde l’esponente leghista e candidato alle prossime regionali del 3 e 4 ottobre.

Ed a proposito del ticket Occhiuto-Spirlì, Molinaro risponde, “La Lega si rafforzerà per la capacità di lavorare per un cambiamento all’interno del centrodestra. Non mi scandalizza la discussione. Io il patto non l’ho siglato, io non mi sono candidato perché Nino Spirlì faccia il vicepresidente ma per dare un contributo alla Calabria. Insomma, non sono innamorato di Spirlì”.

Un altro tassello si aggiunge alla già condizione del mistero sul ticket tanto paventato da Salvini, dopo Talerico di Forza Italia, i big Maurizio Lupi e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, si aggiunge Pietro Molinaro. Come andrà a finire?